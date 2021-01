Mercato Toro | Ufficiale: Vincenzo Millico in prestito al Frosinone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Mercato granata inizia col turbo. La rosa ha bisogno di cambiare fisionomia e non c’è tempo da perdere: Millico dal Toro al Frosinone in prestito, per giocare in serie… L'articolo Mercato Toro Ufficiale: Vincenzo Millico in prestito al Frosinone proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilgranata inizia col turbo. La rosa ha bisogno di cambiare fisionomia e non c’è tempo da perdere:dalalin, per giocare in serie… L'articoloinalproviene da Meteoweek.com.

Advertising

infoitsport : Verso Toro-Hellas: Zaccagni tra una stagione top e le sirene di mercato - marinabeccuti : Toro, il Cagliari cede un difensore ma sta per andare in B - Torinogranatait : Toro, il Cagliari cede un difensore ma sta per andare in B - bogianen_toro : Andrea Belotti, tra le altre cose, 9 gol e 5 assist in stagione - Toro_News : ?? | UFFICIALE #Millico è un nuovo giocatore del #Frosinone: ecco la formula e i dettagli dell'operazione -