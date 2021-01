L’uomo che aggredisce la compagna e si getta dal quinto piano per sfuggire alla polizia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un uomo di 24 anni a Torino dopo avere aggredito la compagna si è gettato da una finestra al quinto piano per sfuggire alla polizia ed è caduto sul tetto di una costruzione adiacente alla palazzina. Il Corriere Torino ricostrusce cosa è successo: ieri pomeriggio a piazza Bengasi L’uomo ha fatto un salto di 9 metri e i volontari della Croce Rossa hanno soccorso la donna aggredita e il 24enne che ora è ricoverato in gravi condizioni: Il giovane è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre sembrano meno critiche le condizioni della sua fidanzata, medicata al pronto soccorso per ferite e contusioni, ma dimessa con pochi giorni di prognosi. A chiamare la centrale operativa del 112 erano stati i vicini, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un uomo di 24 anni a Torino dopo avere aggredito lasi èto da una finestra alpered è caduto sul tetto di una costruzione adiacentepalazzina. Il Corriere Torino ricostrusce cosa è successo: ieri pomeriggio a piazza Bengasiha fatto un salto di 9 metri e i volontari della Croce Rossa hanno soccorso la donna aggredita e il 24enne che ora è ricoverato in gravi condizioni: Il giovane è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre sembrano meno critiche le condizioni della sua fidanzata, medicata al pronto soccorso per ferite e contusioni, ma dimessa con pochi giorni di prognosi. A chiamare la centrale operativa del 112 erano stati i vicini, ...

