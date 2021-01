La strada è pericolosa, i genitori degli studenti di Olbia organizzano una raccolta firme (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Visited 130 times, 130 visits today) Notizie Simili: Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Nasce Mater Olbia Sport Lab, terapie innovative per… Alla scoperta dell'Acquedotto ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Visited 130 times, 130 visits today) Notizie Simili: Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Nasce MaterSport Lab, terapie innovative per… Alla scoperta dell'Acquedotto ...

Advertising

DiegoMandarino : RT @ultimenotizie: “Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolos… - gettasofia : RT @riktroiani: ++ #Brusaferro: 'Epidemia di #covid19 ancora molto pericolosa'. Così il Presidente dell'#ISS che ha aggiunto: Grazie ai vac… - seb5113910 : RT @riktroiani: ++ #Brusaferro: 'Epidemia di #covid19 ancora molto pericolosa'. Così il Presidente dell'#ISS che ha aggiunto: Grazie ai vac… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ #Brusaferro: 'Epidemia di #covid19 ancora molto pericolosa'. Così il Presidente dell'#ISS che ha aggiunto: Grazie ai vac… - sergimagugliani : RT @fcolarieti: Non è il momento di rilassarsi. Brusaferro: “Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto… -

Ultime Notizie dalla rete : strada pericolosa Olbia, strada peciolosa: i genitori degli studenti organizzano una raccolta firme Gallura Oggi Modifica dello statuto municipale, il Municipio Centro-Ovest scrive a Bucci: "Non siamo filiali"

Genova - Con una lettera al sindaco di Genova Marco Bucci i vertici del Municipio Centro Ovest dicono no ed esprimono rabbia rispetto alla scelta dello scorso dicembre della Giunta di Palazzo Tursi in ...

scuola olbia via modena

La raccolta firme dei genitori per una strada scolastica in via Modena. Sono state raccolte 105 firme per istituire la Strada Scolastica in via ...

Genova - Con una lettera al sindaco di Genova Marco Bucci i vertici del Municipio Centro Ovest dicono no ed esprimono rabbia rispetto alla scelta dello scorso dicembre della Giunta di Palazzo Tursi in ...La raccolta firme dei genitori per una strada scolastica in via Modena. Sono state raccolte 105 firme per istituire la Strada Scolastica in via ...