“La scelta di Davide…” UeD | che sorpresa! E ora tutti parlano della decisione di Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia Uomini e Donne torna in onda. Inizialmente – se si osservano bene gli ultimi listini di Publitalia – il dating show prodotto e condotto daDedoveva tornare in video a partire da lunedì 11 gennaio 2021. Invece nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Sui social circolavano una serie di indiscrezioni sul possibile rientro anticipato diDee delle storie tra tronisti, corteggiatori, cavalieri e dame. Ora queste voci vengono supportate dall’ufficialità che arriva direttamente dalle pagine social del programma. Con un post stringato gli autori annunciano che Uomini e Donne riparte giovedì 7 gennaio con una puntata ricca di sorprese e colgono l’occasione per chiedere ai telespettatori se saranno come al solito davanti alla tv per seguire le gesta dei protagonisti: ...