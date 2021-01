Il vicesindaco di Pollenza parla di “madri p….e”, ma nessuno si indigna: è di sinistra (Di lunedì 4 gennaio 2021) “La colpa non è vostra, ma delle vostre madri p…e“. L’avesse detto un eletto di centrodestra si sarebbe scatenato un putiferio nazionale. Invece, a pronunciare quelle parole è stato l’esponente di un’amministrazione di sinistra, Andrea Primucci, vicesindaco di Pollenza, in provincia di Macerata, e la vicenda è rimasta circoscritta. Senza grida femministe o petizioni per le dimissioni. Anzi, con un intervento minimizzatore da parte del primo cittadino, Mauro Romoli, che ha parlato di uno “scivolone”, scusandosi lui per il suo braccio destro e invitando a considerare “chiuso” l’incidente. Il vicesindaco di Pollenza contro le “madri p…e” Primucci ha dato in escandescenza per un atto di vandalismo avvenuto la notte di Capodanno: una bomba carta ha fatto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) “La colpa non è vostra, ma delle vostrep…e“. L’avesse detto un eletto di centrodestra si sarebbe scatenato un putiferio nazionale. Invece, a pronunciare quelle parole è stato l’esponente di un’amministrazione di, Andrea Primucci,di, in provincia di Macerata, e la vicenda è rimasta circoscritta. Senza grida femministe o petizioni per le dimissioni. Anzi, con un intervento minimizzatore da parte del primo cittadino, Mauro Romoli, che hato di uno “scivolone”, scusandosi lui per il suo braccio destro e invitando a considerare “chiuso” l’incidente. Ildicontro le “p…e” Primucci ha dato in escandescenza per un atto di vandalismo avvenuto la notte di Capodanno: una bomba carta ha fatto ...

