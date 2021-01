Il rider picchiato per rapinargli lo scooter a Calata Capodichino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il primo a parlare del rider picchiato e derubato del suo scooter è stato il consigliere regionale di Europa Verde,Francesco Emilio Borrelli: “Stasera ho ricevuto un video sconvolgente su un’aggressione a un rider che sarebbe avvenuta intorno alle 20.30 a Calata Capodichino a Napoli. Un gruppo di delinquenti circonda e picchia il giovane con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo abbiamo subito girato alle forze dell’ordine. Al giovane diciamo di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare. Chi è vittima di una tale barbarie va aiutato dalla parte sana della città”. Repubblica Napoli racconta qualche dettaglio sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione: Dalle immagini, l’episodio dovrebbe essersi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il primo a parlare dele derubato del suoè stato il consigliere regionale di Europa Verde,Francesco Emilio Borrelli: “Stasera ho ricevuto un video sconvolgente su un’aggressione a unche sarebbe avvenuta intorno alle 20.30 aa Napoli. Un gruppo di delinquenti circonda e picchia il giovane con inaudita violenza per sottrargli locon il quale sta effettuando le consegne. Lo abbiamo subito girato alle forze dell’ordine. Al giovane diciamo di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare. Chi è vittima di una tale barbarie va aiutato dalla parte sana della città”. Repubblica Napoli racconta qualche dettaglio sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione: Dalle immagini, l’episodio dovrebbe essersi ...

