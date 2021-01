Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci questa sera non sarà in studio. Ecco cosa è successo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste indiscusse di questo lungo Grande Fratello Vip 5, questa sera non sarà presente in studio per la puntata serale. Il motivo? Sicuramente non a causa della passione scoppiata tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. No, la showgirl calabrese, secondo quanto riportato da fanpage.it, volerà a Dubai per raggiungere suo figlio Nathan Falco e il suo ex marito Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci, infatti, aveva festeggiato il Capodanno nello studio del Grande Fratello Vip 5 insieme agli altri ex concorrenti e ai moltissimi ospiti che si sono susseguiti nel corso della puntata. Adesso, dunque, sarebbe voltata ... Leggi su trendit (Di lunedì 4 gennaio 2021), una delle protagoniste indiscusse di questo lungoVip 5,nonpresente inper la puntatale. Il motivo? Sicuramente non a causa della passione scoppiata tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. No, la showgirl calabrese, secondo quanto riportato da fanpage.it, volerà a Dubai per raggiungere suo figlio Nathan Falco e il suo ex marito Flavio Briatore., infatti, aveva festeggiato il Capodanno nellodelVip 5 insieme agli altri ex concorrenti e ai moltissimi ospiti che si sono susseguiti nel corso della puntata. Adesso, dunque, sarebbe voltata ...

Advertising

LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - ricpuglisi : Le vaccinazioni non sono un reality come il Grande Fratello. #VacciniH24 - fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - Martinissimaa : RT @Martina05495678: Il Grande Fratello che vuole prendere provvedimenti per il #tzvip e non per il televoto fasullo e per le minacce di SD… - tempoweb : Ora può tornare al #GrandeFratello. Il missile di #AldoGrasso a #RoccoCasalino #GFVIP; governo #4gennaio… -