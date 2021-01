GF Vip, Elisabetta Gregoraci affonda Pierpaolo Pretelli: “L’ho rottamato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alfonso Signorini stuzzica Elisabetta Gregoraci Nell’appuntamento speciale del Grande Fratello Vip 5 andato in onda su Canale 5 alla vigilia di Capodanno sono accaduti numerosi colpi di scena. Oltre alla sfida tra le due squadre, il conduttore Alfonso Signorini ha approfittato dell’occorrenza per incalzare una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality show. Ovviamente stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, uscita dalla casa di Cinecittà da oltre un mese per sua stessa volontà. Il direttore del settimanale Chi l’ha chiamata in causa sui sentimenti maturati per Pierpaolo Pretelli. E le parole che la soubrette calabrese ha speso sul 30enne lucano, sembrano essere una lampante rottura da parte della 40enne nei riguardi dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Andiamo a ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alfonso Signorini stuzzicaNell’appuntamento speciale del Grande Fratello Vip 5 andato in onda su Canale 5 alla vigilia di Capodanno sono accaduti numerosi colpi di scena. Oltre alla sfida tra le due squadre, il conduttore Alfonso Signorini ha approfittato dell’occorrenza per incalzare una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality show. Ovviamente stiamo parlando di, uscita dalla casa di Cinecittà da oltre un mese per sua stessa volontà. Il direttore del settimanale Chi l’ha chiamata in causa sui sentimenti maturati per. E le parole che la soubrette calabrese ha speso sul 30enne lucano, sembrano essere una lampante rottura da parte della 40enne nei riguardi dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Andiamo a ...

