Epifania | allarme Confcooperative sul calo della spesa

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Nell'era coronavirus cala laper la festaBefana. Saranno 2 italiani su 3 a fare regali per l'spendendo complessivamente 1,8 miliardi con una contrazione del 25% rispetto allo scorso anno, pari a mancati acquisti per 450 milioni di euro. Secondo l'indagine del Centro Studi di, il solo Black Friday e le varie promozioni non sono bastati a infiammare gli acquisti complici la crisi economica, le limitazioni all'apertura dei negozi e il ritardato decollo dei saldi. Stando all'analisi, a farla da padrone saranno le calze per i più piccoli, piene di dolci, cioccolato ma anche carbone, prodotto in casa con zucchero italiano. Almeno 1 calza di dolci su 4 sarà prodotta in famiglia, un'autarchia determinata non solo dalla spending review, ma anche dalla maggiore ...