Chrome ha smesso di funzionare | a breve la patch correttiva

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Già identificato il problema che induce il noto browserad un blocco temporaneo. L’aggiornamento risolutivo sarà presto disponibile È stata da poco confermata l’effettiva risoluzione, da parte di Google, di un fastidiosissimo bug che ha interessato diversi utenti su Googlesu sistema operativo Windows. Il noto browser, infatti, non rispondeva per diversi secondi in maniera improvvisa e rendeva l’utente impossibilitato a interagire col software stesso. A cosa è dovuto il problema? Questo comportamento anomalo, come dichiarato da Windows, è collegato con la scansione automatica che agisce in background dai programmi antimalware che sono installati su Windows. Nel tentativo di accedere al contenuto dei file, l’antivirus li blocca impedendo al browser di continuare ain maniera normale. Bruce Dawson, noto ...