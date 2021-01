Children of Bodom: morto il frontman, chitarrista e cantante Alexi Laiho (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il leader della nota band death metal è morto nella sua casa di Helsinki, in Finlandia, la scorsa settimana. Il 2021 inizia con il dolore per il mondo della musica metal. L’ex cantante e chitarrista dei Children of Bodom, Alexi Laiho, è morto nella sua sua casa di Helsinki, in Finlandia. Secondo quanto riferiscono i notiziari, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il leader della nota band death metal ènella sua casa di Helsinki, in Finlandia, la scorsa settimana. Il 2021 inizia con il dolore per il mondo della musica metal. L’exdeiof, ènella sua sua casa di Helsinki, in Finlandia. Secondo quanto riferiscono i notiziari, L'articolo proviene da YesLife.it.

