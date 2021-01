(Di martedì 5 gennaio 2021)Viale Somalia, 116– 00199Tel. 06/8606634 Sito Internet: www.ristorante.com Tipologia: Pesce Prezzi: antipasti 13/18€, primi 14/16€, secondi 17/20€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAnon è il classico ristorante siciliano cui siamo abituati: i piatti a base di pesce fresco sono certamente ispirati alla tradizione, preparati anche con l’aggiunta di qualcuna delle conserve a marchioprovenienti da Marzamemi, ma rivisti alla luce di uno stile di moderno, con preparazioni alleggerite e dalle cotture veloci. Dopo un calice di bollicine abbinato a delle crocchette di patate offerti, abbiamo apprezzato un cestino di buon pane fatto in casa in diverse varietà. Veramente ben concepito il piatto di inizio, dei cubi di salmone selvaggio marinato a freddo in ...

Advertising

SecolodItalia1 : Campisi – Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Campisi Roma

Vatican News

Il presente documento esprime collettivamente le riflessioni di un cospicuo gruppo di docenti del Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Roma in merito all’annunciato rientro in aula il 7 gennaio. Innanzi ...Il presente documento esprime collettivamente le riflessioni di un cospicuo gruppo di docenti del Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Roma in merito all’annunciato rientro in aula il 7 gennaio. Innanzi ...