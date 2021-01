Ambra Angiolini ecco come affronterà le sue paure nel 2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Finalmente è arrivato il 2021, l’anno passato è stato uno di più difficili e complicati nella storia. Il coronavirus ha fatto molti danni, non solo per tutte le persone decedute, ma è riuscita a mettere in ginocchio il mondo intero. Adesso con l’entrata del 2021, molti di noi sperano che sia l’anno del riscatto, di serenità, e di tranquillità Appunto Ambra Angiolini è una tra queste, l’attrice passati i giorni di fessa in famiglia insieme ai tuoi figli. Giornate spensierate divertenti. Quest’anno per Ambra Angiolini ci sono molti buoni propositi, lei stessa ha deciso di anticipare qualcosa su Instagram pubblicando solamente cose positive. Il 2020 è stato disastroso, per Ambra Angiolini è stato l’anno che l’ha vista debuttare come ... Leggi su aciclico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Finalmente è arrivato il, l’anno passato è stato uno di più difficili e complicati nella storia. Il coronavirus ha fatto molti danni, non solo per tutte le persone decedute, ma è riuscita a mettere in ginocchio il mondo intero. Adesso con l’entrata del, molti di noi sperano che sia l’anno del riscatto, di serenità, e di tranquillità Appuntoè una tra queste, l’attrice passati i giorni di fessa in famiglia insieme ai tuoi figli. Giornate spensierate divertenti. Quest’anno perci sono molti buoni propositi, lei stessa ha deciso di anticipare qualcosa su Instagram pubblicando solamente cose positive. Il 2020 è stato disastroso, perè stato l’anno che l’ha vista debuttare...

