Alberto Matano: in cosa è laureato il conduttore de “La vita in diretta” (Di lunedì 4 gennaio 2021) In questo articolo vi sveliamo qualche curiosità sul conduttore dello storico rotocalco in onda su Rai 1. Con più di 1 milione e mezzo di ascolti, “La vita in diretta”… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) In questo articolo vi sveliamo qualche curiosità suldello storico rotocalco in onda su Rai 1. Con più di 1 milione e mezzo di ascolti, “Lain”… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

carrambaboy : Le bimbe di Emma D’Aquino e Alberto Matano - CaliaEugenio : Sarebbe utile che questa signora continuasse a fare la comica e facesse ridere per le battute da varietà e non parl… - sybecks1_ : @CdGherardesca @albmatano Auguri di nuovo caro Costa, brindare con te a mezzanotte è stato magnifico, il 2020 ha to… - RottoMeso : Lei non capisce. - sirpiladee : voglio fidanzarmi con Alberto Matano -