Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 09 | 30

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE LE ALTRE NOTIZIE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTA CHIUSA LA PRIMA GALLERIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE CI SPOSTIAMO A FIUMICINO NEL COMUNE DI FIUMICINO E’ STATO RIAPERTO PONTE 2 GIUGNO, NEI DUE SENSI DI MARCIA AL TRAFFICO VEICOLARE IL E AL PASSAGGIO PEDONALE SOLO LATO MARE PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO,MAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE PONZA-FORMIA DELLE ORE 10.00 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16 A CAUSA DEL MALTEMPO IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL2 ...