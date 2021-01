Trippier, sospesa squalifica dopo aver scommesso su suo trasferimento (Di domenica 3 gennaio 2021) La Fifa ha deciso di sospendere in via provvisoria la squalifica di dieci settimane inflitta dalla FA all'esterno inglese Kieran Trippier dell'Atletico Madrid. Il giocatore era stato sanzionato per aver scommesso sul suo trasferimento dal Tottenham in Spagna.Arrivano buone notizie per Trippier e per l'Atletico Madrid dato che, solo per il momento, la Fifa ha sospeso la pesante squalifica di dieci settimane che era stata inizialmente inflitta all'esterno destro inglese dalla FA, la federcalcio del suo Paese. Il giocatore era stato punito per aver scommesso, nell'estate 2019, sul suo trasferimento dal Tottenham ai colchoneros. L'esterno, dopo la maxi-sanzione, avrebbe dovuto saltare ben 14 partite nella ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) La Fifa ha deciso di sospendere in via provvisoria ladi dieci settimane inflitta dalla FA all'esterno inglese Kierandell'Atletico Madrid. Il giocatore era stato sanzionato persul suodal Tottenham in Spagna.Arrivano buone notizie pere per l'Atletico Madrid dato che, solo per il momento, la Fifa ha sospeso la pesantedi dieci settimane che era stata inizialmente inflitta all'esterno destro inglese dalla FA, la federcalcio del suo Paese. Il giocatore era stato punito per, nell'estate 2019, sul suodal Tottenham ai colchoneros. L'esterno,la maxi-sanzione, avrebbe dovuto saltare ben 14 partite nella ...

