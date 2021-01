Tottenham nel segno di Kane: primo giocatore a raggiungere doppia cifra di gol e assist in Europa. E con Son… (Di domenica 3 gennaio 2021) Gongola il Tottenham e sorride José Mourinho che si coccola la sua coppia d'attacco composta da Harry Kane e Son. Gli Spurs hanno iniziato l'anno nuovo con un bel tris al Leeds di Marcelo Bielsa. Netto il 3-0 con il quale gli uomini dello Special One si sono imposti. Una serata che ha portato anche diversi record. Soprattutto per il centravanti inglese.Kane: giornata da record...caption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="723" Tottenham Son Kane (getty images)/captionCome riporta Opta, il tris del Tottenham che porta le firme di Kane, Son e Alderweireld regala al bomber e capitano degli Spurs una serata da ricordare. Il bomber, infatti, con il rigore segnato al Leeds arriva all'incredibile record di aver battuto tutte e 30 le squadre di Premier League ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Gongola ile sorride José Mourinho che si coccola la sua coppia d'attacco composta da Harrye Son. Gli Spurs hanno iniziato l'anno nuovo con un bel tris al Leeds di Marcelo Bielsa. Netto il 3-0 con il quale gli uomini dello Special One si sono imposti. Una serata che ha portato anche diversi record. Soprattutto per il centravanti inglese.: giornata da record...caption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="723"Son(getty images)/captionCome riporta Opta, il tris delche porta le firme di, Son e Alderweireld regala al bomber e capitano degli Spurs una serata da ricordare. Il bomber, infatti, con il rigore segnato al Leeds arriva all'incredibile record di aver battuto tutte e 30 le squadre di Premier League ...

ItaSportPress : Tottenham nel segno di Kane: primo giocatore a raggiungere doppia cifra di gol e assist in Europa. E con Son... -… - infoitsport : Mourinho asfalta Bielsa: 3-0 Tottenham. Cade il Leverkusen, il Bayern può allungare. Pari nel derby tra Betis e Siv… - AndTomm : @florabarral @pisto_gol @nonleggerlo Ericksen anche nel Tottenham negli ultimi 6 mesi giocava a random e nelle part… - toninocolasante : @SoloMilan68 Be no, c'è un perché lo stadio in condivisione, minor costo, e velocità nel rientrare dei costi, il To… - sportface2016 : #tottenhamleeds, #Mourinho: 'Tre punti importantissimi, ma nel secondo tempo mi sono arrabbiato' #PremierLeague -