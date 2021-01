Serie A2 maschile 2020/2021: Bergamo campione d’inverno (Di domenica 3 gennaio 2021) Si è (quasi) concluso il girone di andata della Serie A2 maschile 2020/2021 di volley. Infatti, le problematiche legate al Covid-19 hanno complicato il calendario, costringendo a diversi rinvii. Lo spettacolo non si è però fermato e Bergamo ha potuto festeggiare il titolo di campione d’inverno. Inoltre, la formazione di coach Graziosi ha chiuso nel migliore dei modi il 2020, rimanendo imbattuta nell’intero anno solare con 19 vittorie in altrettanti match disputati. Scopriamo quanto successo nel girone di andata della regular season 2020/2021. Ancora undici partite da recuperare per dichiarare chiuso il girone di andata della Serie A2 maschile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Si è (quasi) concluso il girone di andata dellaA2di volley. Infatti, le problematiche legate al Covid-19 hanno complicato il calendario, costringendo a diversi rinvii. Lo spettacolo non si è però fermato eha potuto festeggiare il titolo di. Inoltre, la formazione di coach Graziosi ha chiuso nel migliore dei modi il, rimanendo imbattuta nell’intero anno solare con 19 vittorie in altrettanti match disputati. Scopriamo quanto successo nel girone di andata della regular season. Ancora undici partite da recuperare per dichiarare chiuso il girone di andata dellaA2...

