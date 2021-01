Presidente del consiglio comunale spara dal balcone: il VIDEO è virale (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Presidente del consiglio comunale si è divertito, nella notte di Capodanno, sparando dal suo balcone. Il VIDEO diventa virale E’ successo in Puglia, a Foggia. Il Presidente del consiglio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 3 gennaio 2021) Ildelsi è divertito, nella notte di Capodanno,ndo dal suo. IldiventaE’ successo in Puglia, a Foggia. Ildel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - juventusfc : #OnThisDay, nel 1892, nasceva Edoardo Agnelli, Presidente del Primo Quinquennio: 5 scudetti di fila dal 1930 al 193… - riotta : Presidente Mattarella @Quirinale , oltre 15 milioni per il messaggio di fine anno 2020: share del 60%, 5 milioni ascoltatori più del 2019 - davibartav : @PaoloGentiloni Ti scandalizzerai quando vedrai il comportamento del 'presidente' del Brasile di fronte a tutto que… - on_resi : @David8570492922 @repubblica In che privato che ha lanciato il petardo giù dal balcone, poi era vietato sparare pet… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente del Nota del Presidente del Consiglio | www.governo.it Governo Fca-Psa, domani nasce Stellantis, quarto gruppo mondiale dell’auto

Lunedì 4 gennaio le assemblee in streaming dei due colossi dell’automotive per approvare definitivamente la fusione tra il gruppo francese e quello italo-americano da 8,7 milioni di veicoli l’anno. Pr ...

Volterra Illumina, una grande azione collettiva che unisce simbolicamente tutti i comuni della Toscana per Volterra 2022

Lunedì 4 gennaio i lumi di alabastro passeranno simbolicamente di mano in mano tra tutti i sindaci dei comuni sostenitori coinvolgendo in una staffetta virtuale che diverrà poi reale tutta la comunità ...

Lunedì 4 gennaio le assemblee in streaming dei due colossi dell’automotive per approvare definitivamente la fusione tra il gruppo francese e quello italo-americano da 8,7 milioni di veicoli l’anno. Pr ...Lunedì 4 gennaio i lumi di alabastro passeranno simbolicamente di mano in mano tra tutti i sindaci dei comuni sostenitori coinvolgendo in una staffetta virtuale che diverrà poi reale tutta la comunità ...