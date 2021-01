Pirlo: 'La Juve ha bisogno di Dybala e viceversa. Giroud? Potrebbe servirci' (Di lunedì 4 gennaio 2021) TORINO - " Non è stata la miglior Juve , eravamo timorosi dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina . Abbiamo sofferto gli attacchi in profondità dei loro attaccanti, ma pian piano siamo cresciuti ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) TORINO - " Non è stata la miglior, eravamo timorosi dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina . Abbiamo sofferto gli attacchi in profondità dei loro attaccanti, ma pian piano siamo cresciuti ...

juventusfc : Vigilia di tattica al #TrainingCenter! ?? - JuventusTV : Domani si torna in campo ???? Mister @Pirlo_official presenta #JuveUdinese ??? On demand, qui ??… - forumJuventus : CT: 'Juve, continuano i sondaggi per Pogba. Il Polpo è l’uomo designato per provare a cambiare volto alla formazion… - zinfbianconero : RT @tuttosport: #Pirlo: '#Giroud può servire alla #Juve. #Dybala? Abbiamo bisogno di lui e viceversa' ???? - deatoffees : @max_squarcia #pirlo è alla prima esperienza, fatica in tante cose, la prima soprattutto è la lettura della partita… -