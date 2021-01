Perché il piano Ciao 2030 è irricevibile in Ue | fuori tempo e fuori luogo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) E se la smettessimo di scherzare col fuoco? Per ottenere i 209 miliardi di fondi del Next Generation Eu destinati dalla UE all’Italia, suddivisi tra sussidi (grants) e prestiti (loans), ormai lo sappiamo tutti, il Governo italiano è tenuto a presentare a Bruxelles il famosoNazionale di Resilienza e Riforma (PNRR), entro il termine del 30 aprile 2021. Questoè diventato nelle ultime settimane il terreno di scontro (reale o metaforico) tra il partito Italia Viva e il resto della maggioranza di Governo, con Matteo Renzi, leader di IV, che ha accusato apertamente, tra le altre cose, il premier Giuseppe Conte di non aver presentato un PNRR all’altezza delle sfide che attendono l’Italia nei prossimi anni, e che quindi taleè tutto da rifare. Per rendere la sua posizione più convincente, ha quindi presentato un proprio ...