Paul Westphal: addio alla leggenda dei Phoenix Suns (Di domenica 3 gennaio 2021) Si è spento all’età di 70 anni Paul Westphal, figura leggendaria dell’ Nba sia come allenatore che come giocatore. Conosciuto come “Westy”, si è dovuto arrendere ad un tumore al cervello contro cui stava combattendo dalla scorsa estate. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i Phoenix Suns, con i quali ha trascorso gran parte della sua carriera. Chi era Paul Westphal? Nato il 30 novembre 1950, Westphal ha frequentato l’ università di Southern California prima di essere chiamato al Draft con la decima scelta assoluta dai Boston Celtics con i quali ha vinto il titolo Nba nel 1974 giocando un ruolo chiave in uscita dalla panchina. La vera svolta della sua carriera arriva nel 1975, quando viene scambiato con ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) Si è spento all’età di 70 anni, figuraria dell’ Nba sia come allenatore che come giocatore. Conosciuto come “Westy”, si è dovuto arrendere ad un tumore al cervello contro cui stava combattendo dscorsa estate. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i, con i quali ha trascorso gran parte della sua carriera. Chi era? Nato il 30 novembre 1950,ha frequentato l’ università di Southern California prima di essere chiamato al Draft con la decima scelta assoluta dai Boston Celtics con i quali ha vinto il titolo Nba nel 1974 giocando un ruolo chiave in uscita dpanchina. La vera svolta della sua carriera arriva nel 1975, quando viene scambiato con ai ...

