Omicidio di Franco Colleoni, svolta nella notte: arrestato il figlio Francesco (Di domenica 3 gennaio 2021) svolta nella notte sul caso dell'Omicidio di Franco Colleoni: i carabinieri di Bergamo hanno arrestato il figlio Francesco. Il 34enne avrebbe ammesso un diverbio e una colluttazione con il padre.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

