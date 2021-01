Novellino: “Scudetto? Il Milan gioca un calcio straordinario” (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Walter Novellino ha parlato anchedella lotta Scudetto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Walterha parlato anchedella lottaPianeta

Oggi allenatore, in passato centrocampista anche del Milan, Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa scudetto.

Walter Novellino, nel corso di un’intervista per TMW, ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter. Ecco le sue parole: «L’Inter per me è straordinaria sotto ogni aspetto, deve ritrovare compatte ...

