Milan, Leao: «Uno dei miei gol più belli» (Di domenica 3 gennaio 2021) Rafael Leao ha commentato la vittoria contro il Benevento e il suo super gol Intervistato da Sky Sport, Rafael Leao ha così parlato del gol messo a segno questa sera in casa del Benevento: «Uno dei più bei gol della mia carriera. Ma la cosa più importante è la vittoria, soprattutto per l’espulsione. Abbiamo lottato e sofferto, vinto meritatamente». MENTALITA‘ – «La mentalità è la cosa più importante della nostra squadra. Quando non c’è Ibra c’è Rebic o Hauge ecc.. Quello che si vede del Milan è una grande mentalità». INTER E JUVENTUS – «Prima della partita sapevamo che avevano vinto 6-2 (l’Inter). Ma siamo stati concentrati a portare a casa i tre punti. Tra poco abbiamo una partita importante da vincere, puntiamo sempre al primo posto». PIOLI – «Devo ringraziare Pioli perché mi dà sempre fiducia. Mi dà opportunità di giocare e aiutare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Rafaelha commentato la vittoria contro il Benevento e il suo super gol Intervistato da Sky Sport, Rafaelha così parlato del gol messo a segno questa sera in casa del Benevento: «Uno dei più bei gol della mia carriera. Ma la cosa più importante è la vittoria, soprattutto per l’espulsione. Abbiamo lottato e sofferto, vinto meritatamente». MENTALITA‘ – «La mentalità è la cosa più importante della nostra squadra. Quando non c’è Ibra c’è Rebic o Hauge ecc.. Quello che si vede delè una grande mentalità». INTER E JUVENTUS – «Prima della partita sapevamo che avevano vinto 6-2 (l’Inter). Ma siamo stati concentrati a portare a casa i tre punti. Tra poco abbiamo una partita importante da vincere, puntiamo sempre al primo posto». PIOLI – «Devo ringraziare Pioli perché mi dà sempre fiducia. Mi dà opportunità di giocare e aiutare ...

AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - SkySport : SERIE A – 15^ GIORNATA ? BENEVENTO – MILAN 0-2 Risultato finale ? ? #Kessie (15’) ? #Leao (49’) ? ?… - themastermain : RT @la_rossonera: E’ una magia quella con cui Leao ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 del Milan sul campo del Benevento. Leao ha super… - Gazzetta_it : #SerieA Rigore di #Kessie e perla di #Leao: il #Milan in 10 non molla la vetta. K.o. 2-0 un bel #Benevento - fasbej : ?? IL MILAN NON MOLLA MAI Un’espulsione di #Tonali non frena la corsa del #Milan che supera il #Benevento 0-2 al… -