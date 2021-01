“Mi hanno cacciato dalla RAI” La confessione della famosissima conduttrice Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 3 gennaio 2021) Licia Colò, che per tanti anni anni abbiamo visto sulle reti Rai alla conduzione di Alle falde del Kilimangiaro, si è espressa recentemente sulle pagine de Il Messaggero circa il suo nuovo programma che sta per ripartire su La7 sabato 9 Eden-un pianeta da salvare, di cui aveva detto per la passata edizione Eden è quello che abbiamo sotto i piedi, non abbiamo un pianeta B e noi vogliamo accendere i riflettori sulla bellezza che rischiamo di perdere e avvertire che abbiamo preso una strada che potrebbe non avere ritorno, ma io sono ottimista e sono sicura che si può ancora fare molto Cacciata? Ammettendo di avere molti difetti ha confessato una grande qualità “Sono trasparente (…) infatti micacciataRai. Del resto, se trovi persone che non apprezzano la tua trasparenza, poi ne paghi il prezzo. Con il senno di poi, posso dire ...