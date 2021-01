Inter, Vidal risponde alle critiche: «La calma è la virtù dei forti» (Di domenica 3 gennaio 2021) Arturo Vidal oggi non ha brillato contro il Crotone: il cileno è stato sostituito all’Intervallo da Antonio Conte. Ecco le sue parole Arturo Vidal oggi non ha brillato contro il Crotone. Conte lo ha sostituito all’Intervallo, dopo il rigore causato dallo stesso Vidal. Sono piovute le critiche dei tifosi sul centrocampista. Il cileno, sui suoi canali social, ha risposto alle critiche con un classico: «La calma è la virtù dei forti». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Arturooggi non ha brillato contro il Crotone: il cileno è stato sostituito all’vallo da Antonio Conte. Ecco le sue parole Arturooggi non ha brillato contro il Crotone. Conte lo ha sostituito all’vallo, dopo il rigore causato dallo stesso. Sono piovute ledei tifosi sul centrocampista. Il cileno, sui suoi canali social, ha rispostocon un classico: «Laè ladei». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo(@kingarturo23oficial) Leggi su Calcionews24.com

