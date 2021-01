Inter, Conte: “Bravi a non perdere il filo. Vidal? Testa bassa e pedalare” (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo un primo tempo non esaltante, l'Inter domina contro il Crotone. I nerazzurri rifilano sei reti ai calabresi, quattro dei quali nei secondi 45 minuti.caption id="attachment 1064355" align="alignnone" width="3000" Conte, getty images/captionLE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono state buone risposte oggi, siamo partiti nella maniera giusta aggredendo il Crotone. Poi c'è stato questo calcio d'angolo dove ci hanno sorpreso, noi Bravi a ribaltarla e poi un'ingenuità il rigore. Bravi i ragazzi a riprendere il filo del discorso, siamo stati Bravi a portare a casa un'altra vittoria. Lukaku? Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo un primo tempo non esaltante, l'domina contro il Crotone. I nerazzurri rifilano sei reti ai calabresi, quattro dei quali nei secondi 45 minuti.caption id="attachment 1064355" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono state buone risposte oggi, siamo partiti nella maniera giusta aggredendo il Crotone. Poi c'è stato questo calcio d'angolo dove ci hanno sorpreso, noia ribaltarla e poi un'ingenuità il rigore.i ragazzi a riprendere ildel discorso, siamo statia portare a casa un'altra vittoria. Lukaku? Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a ...

