“Era un re”. È morto Claudio Tosato: l’Italia dice addio a un vero e proprio ‘mito’. Aveva contratto il Covid (Di domenica 3 gennaio 2021) È morto Claudio Tosato, 62 anni e considerato il re italiano dei juke box. L’uomo se n’è andato a causa del Covid, che lo Aveva colpito poco tempo fa. Tra i suoi clienti tanti vip, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla passione per le ‘scatole musicali’. Originario di Castelfranco Veneto (Treviso), Claudio Tosato Aveva ereditato dal padre, il ciclista Mario, l’amore per i juke box. Una passione diventata presto anche una professione, che l’ha portato ad essere il miglior restauratore d’Italia ed uno dei maggiori esperti di tutta Europa. Anche dopo gli mp3 e i computer, Claudio Tosato Aveva saputo reinventare la propria arte, diventando l’esperto di riferimento per tantissimi vip. Secondo quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) È, 62 anni e considerato il re italiano dei juke box. L’uomo se n’è andato a causa del, che locolpito poco tempo fa. Tra i suoi clienti tanti vip, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla passione per le ‘scatole musicali’. Originario di Castelfranco Veneto (Treviso),ereditato dal padre, il ciclista Mario, l’amore per i juke box. Una passione diventata presto anche una professione, che l’ha portato ad essere il miglior restauratore d’Italia ed uno dei maggiori esperti di tutta Europa. Anche dopo gli mp3 e i computer,saputo reinventare la propria arte, diventando l’esperto di riferimento per tantissimi vip. Secondo quanto ...

