Covid, al via vaccini in Abruzzo, oggi somministrati a 549 esclusivamente a operatori sanitari (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Aquila - Ha ufficialmente preso il via, in Abruzzo, la campagna vaccinale contro il Covid-19. Dopo l'avvio simbolico dello scorso 27 dicembre, che ha coinvolto 135 soggetti, oggi le operazioni hanno riguardato il personale sanitario. Le attività si sono svolte negli ospedali di Pescara, Chieti, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo e in tutti i presidi del Teramano. Nel complesso sono 549 le persone vaccinate nelle quattro Asl. A Pescara la prima persona ad essere sottoposta a vaccino è stata la coordinatrice infermieristica del Covid Hospital, Marialuisa Buonagiunto: "Un momento bello - commenta - si spera in una luce nuova, di uscire da questo incubo e che la popolazione aderisca con forza. Siamo i primi protagonisti della campagna perché operiamo direttamente nei reparti Covid, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Aquila - Ha ufficialmente preso il via, in, la campagna vaccinale contro il-19. Dopo l'avvio simbolico dello scorso 27 dicembre, che ha coinvolto 135 soggetti,le operazioni hanno riguardato il personaleo. Le attività si sono svolte negli ospedali di Pescara, Chieti, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo e in tutti i presidi del Teramano. Nel complesso sono 549 le persone vaccinate nelle quattro Asl. A Pescara la prima persona ad essere sottoposta a vaccino è stata la coordinatrice infermieristica delHospital, Marialuisa Buonagiunto: "Un momento bello - commenta - si spera in una luce nuova, di uscire da questo incubo e che la popolazione aderisca con forza. Siamo i primi protagonisti della campagna perché operiamo direttamente nei reparti, ...

