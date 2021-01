**Coronavirus: Bezzini, 'In Toscana vaccinate 8.970 persone'** (Di domenica 3 gennaio 2021) Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "Alle ore 14 di oggi in Toscana sono stati somministrati in totale 8970 vaccini, di cui 2.346 agli ospiti delle Rsa. La prima fornitura è già tutta prenotata e sarà somministrata entro l'8 gennaio. Tra il 4 e il 6 è previsto l'arrivo della seconda, per la quale verranno riaperte nuovamente le prenotazioni online per il personale sanitario e socio-sanitario coinvolto nella fase 1 e che aveva effettuato la pre-adesione". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, con un post su Facebook. "Secondo i dati nazionali la Toscana si conferma la regione che ha vaccinato più ospiti nelle Rsa", fa sapere Bezzini. Le operazioni di questa prima fase della campagna di vaccinazione (tra prima e seconda somministrazione) per operatori sanitari e socio-sanitari in prima linea e ospiti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "Alle ore 14 di oggi insono stati somministrati in totale 8970 vaccini, di cui 2.346 agli ospiti delle Rsa. La prima fornitura è già tutta prenotata e sarà somministrata entro l'8 gennaio. Tra il 4 e il 6 è previsto l'arrivo della seconda, per la quale verranno riaperte nuovamente le prenotazioni online per il personale sanitario e socio-sanitario coinvolto nella fase 1 e che aveva effettuato la pre-adesione". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Simone, con un post su Facebook. "Secondo i dati nazionali lasi conferma la regione che ha vaccinato più ospiti nelle Rsa", fa sapere. Le operazioni di questa prima fase della campagna di vaccinazione (tra prima e seconda somministrazione) per operatori sanitari e socio-sanitari in prima linea e ospiti ...

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, anticipa i dati di oggi, domenica 3 gennaio: 355 nuovi positivi ...

Vaccini: le prenotazioni superano le dosi, ma gli scettici restano. La Regione: non possiamo costringere

L’assessore regionale alla Salute Bezzini ammette: «Non abbiamo armi per costringere o multare i lavoratori della sanità che si sottraggono alla protezione anti-Covid». I sindacati: «Abbiamo visto mor ...

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, anticipa i dati di oggi, domenica 3 gennaio: 355 nuovi positivi ...L’assessore regionale alla Salute Bezzini ammette: «Non abbiamo armi per costringere o multare i lavoratori della sanità che si sottraggono alla protezione anti-Covid». I sindacati: «Abbiamo visto mor ...