Conte | concluso vertice di maggioranza | arrivano nuove misure restrittive

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’Italia potrebbe tornare in zona arancione subito dopo la fine delle festività natalizie. Secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, tutto il territorio nazionale potrebbe essere in zona arancione il 9 e il 10 gennaio. Bar e ristoranti chiusi, quindi, fatta eccezione per asporto e consegna a domicilio. E divieto di uscire dal proprio Comune. Questa sarebbe la decisione emersa durante la riunione dei capidelegazione che verrà formalizzata probabilmente attraverso un’ordinanza del ministero della Salute, Roberto Speranza. Già nelle prossime ore il governo si confronterà con le Regioni e alle 19 è convocata una riunione del Comitato tecnico-scientifico. (Continua..) Coprifuoco potrebbe essere anticipato alle 20. La zona arancione, quindi, potrebbe valere per il weekend. Ma il governo sta valutando anche se vararerestrizioni per la settimana che va ...