“Casa Vianello” | la sit-com più longeva della televisione italiana

Il 17 maggio 1988, su Canale 5, veniva trasmessa la prima puntata di "Casa Vianello", la sit-com che è diventata una pietra miliare del genere. "Casa Vianello" racconta le bizzarre scene di vita quotidiana dei coniugi Vianello, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Le puntate sono ambientate nell'immaginario appartamento dei coniugi, dove prendono vita i loro battibecchi e le iniziative, portate avanti sempre in maniera maldestra, generando equivoci e doppi sensi. L'evolversi delle iniziative li conduce ad un finale tragicomico, come l'essere arrestati o essere truffati. Ogni episodio si conclude con la scena, entrata ormai nell'immaginario collettivo degli italiani, dei coniugi sdraiati sul letto. Raimondo legge la "Gazzetta dello Sport" e Sandra si lamenta ...

