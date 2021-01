San Severo (Foggia) – Sparatoria in via Mario Carli: feriti due 30enni (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel mirino due 30enni, entrambi feriti e trasportati tramite 118 in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Inizia male il 2021 in Capitanata. Nel primo giorno dell’anno, si torna a sparare a San Severo, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, questa sera, in via Mario Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel mirino due, entrambie trasportati tramite 118 in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Inizia male il 2021 in Capitanata. Nel primo giorno dell’anno, si torna a sparare a San, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, questa sera, in via

MediasetTgcom24 : Foggia, sparatoria in strada a San Severo: due persone ferite #Foggia - MoliPietro : San Severo (Foggia) – Sparatoria in via Mario Carli: feriti due 30enni - NoiNotizie : San Severo (#Foggia) : sparatoria, due feriti - LaGazzettaWeb : San Severo (Fg), sparatoria nel giorno di Capodanno: feriti due trentenni - princigallomich : SAN SEVERO – NELLA NOTTE A FUOCO UNA MACCHINA IN VIA BOSCHETTO -