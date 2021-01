Saldi 2021 invernali, oggi via in 3 regioni/ Soluzioni su internet: l'e-commerce (Di sabato 2 gennaio 2021) Saldi invernali 2021, oggi si parte in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Ma sarà un inizio "zoppo" a causa della zona rossa. L'e-commerce possibilità in tempo di Covid Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021)si parte in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Ma sarà un inizio "zoppo" a causa della zona rossa. L'e-possibilità in tempo di Covid

PicenoNews24 : Nelle Marche prorogate al 14 gennaio 2021 le vendite promozionali. Dal 16 gennaio i saldi invernali - AgenziaOpinione : UECOOP * SALDI: « OLTRE 1 IMPRESA SU 5 (21%) PENSA CHE NEL 2021 NON CI SARÀ ALCUNA RIPRESA DELL’ECONOMIA, PER I PRI… - _Facezia_ : Le date: 'Saldi invernali 2021: le date del calendario definitivo Regione per Regione – QuiFinanza' - nonstop9981 : I 10 cappotti Zara (sotto i 60 euro) con cui fare il pieno di tendenze moda ai saldi Inverno 2021 - ADUC1 : #Saldi 2021. Basta: i #consumatori sono adulti e… vaccinati -