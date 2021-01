Patrick Swayze. Il segreto dell’attore durante le riprese di Point Break (Di sabato 2 gennaio 2021) Patrick Swayze. Point Break, uno dei film più famosi dell’attore scomparso nel 2009 nasconde un segreto. Vi sveliamo quale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Swayze®? (@PatrickSwayzeofficiel) La prima sera del 2021 si è aperta all’insegna del grande cinema sul piccolo schermo italiano. E’ andato in onda infatti un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 2 gennaio 2021), uno dei film più famosiscomparso nel 2009 nasconde un. Vi sveliamo quale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da®? (@officiel) La prima sera del 2021 si è aperta all’insegna del grande cinema sul piccolo schermo italiano. E’ andato in onda infatti un L'articolo proviene da YesLife.it.

TonyC_81 : @in_borderline Da Juventino per ridere posso dirti che alle volte Pavel Nedved quando subiva fallo sembrava Patrick Swayze!!! ?????? - Aquila6811 : RT @in_borderline: Sto per dire una cosa un forte: Patrick Swayze in “Point Break” sembrava Pavel Nedved. Ecco l’ho detto. - ROSSIPA42950428 : RT @vanda235: Patrick Swayze e Keanu Reeves insieme patrimonio dell’umanità. Peccato che il primo se ne sia andato troppo presto?? #PointBr… - pugli91 : Patrick Swayze in #PointBreak è praticamente quella merda disumana di #nedved. - vanda235 : Patrick Swayze e Keanu Reeves insieme patrimonio dell’umanità. Peccato che il primo se ne sia andato troppo presto?? #PointBreak -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Swayze Patrick Swayze, chi era l’attore americano: età, foto, carriera ViaggiNews.com COME E’ MORTO PATRICK SWAYZE/ La morte a 57 anni per un tumore al pancreas

Patrick Swayze è morto il 14 settembre 2009 a 57 anni. L'attore di "Dirty Dancing" e "Point Break" è morto per un cancro al pancreas.

Point Break: Patrick Swayze e il "segreto" sotto la maschera

Un segreto avvolge una scena di Point Break - Punto di rottura in cui Patrick Swayze e gli altri attori indossano le maschere degli ex presidenti. Point Break - Punto di rottura si apre con le indagin ...

Patrick Swayze è morto il 14 settembre 2009 a 57 anni. L'attore di "Dirty Dancing" e "Point Break" è morto per un cancro al pancreas.Un segreto avvolge una scena di Point Break - Punto di rottura in cui Patrick Swayze e gli altri attori indossano le maschere degli ex presidenti. Point Break - Punto di rottura si apre con le indagin ...