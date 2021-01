Napoli, un peccato di gioventù che costa caro a Osimhen: ora la Juventus è un miraggio (Di sabato 2 gennaio 2021) Osimhen è risultato positivo al Covid-19 e sui social sono subito spuntati i video della sua festa di compleanno. Un peccato di gioventù che adesso, però, mette in crisi il Napoli in vista della Supercoppa contro la Juventus I guai per Victor Osimhen non sembrano avere fine. Dopo l’infortunio alla spalla capitatogli con la maglia della Nigeria, che tiene l’attaccante ai box dallo scorso 8 novembre, ora il numero 9 Napoli deve fare i conti anche con il Covid-19. Rientrato dal Belgio, dove era in cura in clinica per la riabilitazione alla spalla, si è sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Un’altra gatta da pelare per il nigeriano che però è stato lui stesso causa del suo male. Sul web sono infatti spuntati i video della sua festa di compleanno dove erano ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)è risultato positivo al Covid-19 e sui social sono subito spuntati i video della sua festa di compleanno. Undiche adesso, però, mette in crisi ilin vista della Supercoppa contro laI guai per Victornon sembrano avere fine. Dopo l’infortunio alla spalla capitatogli con la maglia della Nigeria, che tiene l’attaccante ai box dallo scorso 8 novembre, ora il numero 9deve fare i conti anche con il Covid-19. Rientrato dal Belgio, dove era in cura in clinica per la riabilitazione alla spalla, si è sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Un’altra gatta da pelare per il nigeriano che però è stato lui stesso causa del suo male. Sul web sono infatti spuntati i video della sua festa di compleanno dove erano ...

Osimhen è positivo al Covid e sul web sono spuntati i video della sua festa di compleanno. Un peccato di gioventù che adesso mette in crisi il Napoli ...

