Napoli | trovato a spacciare a Porta Nolana | arrestato

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, nel corso delle consuete attività di controllo del territorio, hanno notato in via Sporammuro un uomo che consegnava qualcosa ad un’altra persona in cambio di denaro. Gli agenti di polizia sono intervenuti prontamente bloccandolo e trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti 1 grammo circa di cocaina e 10 euro in contati, mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi. L’uomo, Alessandro Ruggiero, 31enne dicon precedenti di polizia, è statoper detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.