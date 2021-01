Napoli, collegamenti interrotti causa maltempo: Capri rimane isolata (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il maltempo che sta flagellando la città di Napoli rende impossibili i collegamenti con l’isola di Capri, che resta isolata. I maggiori disagi si sono verificati a causa dell’impossibilità per i medici in servizio all’ospedale Capilupi, di recarsi a Napoli per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. I sindaci di Capri e AnaCapri, rispettivamente Marino Lembo e Alessandro Scoppa, hanno chiesto al direttore della società Caremar Vincenzo Ponti la possibilità di organizzare un trasporto eccezionale almeno fino a Sorrento, perconsentire lo sbarco dei medici sulla terraferma più vicina e da lì raggiungere poi Napoli. Come riporta l’Ansa, la nave Driade, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilche sta flagellando la città dirende impossibili icon l’isola di, che resta. I maggiori disagi si sono verificati adell’impossibilità per i medici in servizio all’ospedale Capilupi, di recarsi aper la somministrazione del vaccino anti Covid-19. I sindaci die Ana, rispettivamente Marino Lembo e Alessandro Scoppa, hanno chiesto al direttore della società Caremar Vincenzo Ponti la possibilità di organizzare un trasporto eccezionale almeno fino a Sorrento, perconsentire lo sbarco dei medici sulla terraferma più vicina e da lì raggiungere poi. Come riporta l’Ansa, la nave Driade, ...

ObiettivoN : Il maltempo rende difficili i collegamenti con le isole del golfo di Napoli - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, ridotti i collegamenti per Ischia e Procida - crispadafora : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, ridotti i collegamenti per Ischia e Procida - SkyTG24 : Maltempo in Campania, ridotti i collegamenti per Ischia e Procida -