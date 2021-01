MotoGP, Pol Espargaro: 'In Honda per misurarmi con Marc' (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato da poco, ma per molti piloti ha già portato grossi cambiamenti. Se per Rossi e Quartararo l'arrivo del nuovo anno ha sancito lo scambio delle rispettive squadre; ben più complessa è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato da poco, ma per molti piloti ha già portato grossi cambiamenti. Se per Rossi e Quartararo l'arrivo del nuovo anno ha sancito lo scambio delle rispettive squadre; ben più complessa è ...

Ismcgr : MotoGP, Pol Espargarò: first appearance as Honda rider in the snow - gponedotcom : Pol Espargarò: debutto da pilota Honda fra le nevi: Primo scatto del pilota spagnolo che indossa i colori del team… - Adropof_Blue : RT @margheritaj5: ORA ASPETTO SOLO LE PRIME FOTO DI SEB IN AM, POL IN HONDA, ENEA IN MOTOGP E VALE E MORBIDO IN TEAM ASSIEME CIAO - gaaiakh : RT @margheritaj5: ORA ASPETTO SOLO LE PRIME FOTO DI SEB IN AM, POL IN HONDA, ENEA IN MOTOGP E VALE E MORBIDO IN TEAM ASSIEME CIAO - mrshulkenberg : RT @margheritaj5: ORA ASPETTO SOLO LE PRIME FOTO DI SEB IN AM, POL IN HONDA, ENEA IN MOTOGP E VALE E MORBIDO IN TEAM ASSIEME CIAO -