Juventus-Udinese, Gotti: "Mi aspetto un'avversaria forte e arrabbiata"

L'Udinese di Luca Gotti affronterà la Juventus di Andrea Pirlo, nel corso della quindicesima giornata della Serie A 2020/2021. Il tecnico dei friulani ha offerto le proprie impressioni sul posticipo serale di domenica 3 gennaio, considerando il valore complessivo dei campioni d'Italia in carica e sulle risorse dell'Udinese stessa. Di seguito le fasi salienti delle dichiarazioni di Luca Gotti, esplicitate ai microfoni di Udinese TV.

Juventus – "Mi aspetto un'avversaria forte e arrabbiata, che giocherà contro un'Udinese con le sue qualità e altrettanto arrabbiata. Credo che soprattutto quando si affrontano le big, all'interno della partita ci sono delle fasi diverse:

