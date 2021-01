IMANE FADIL, "NUOVE INDAGINI SULLA MORTE"/ No archiviazione caso per testimone Ruby (Di sabato 2 gennaio 2021) IMANE FADIL, il gip di Milano accoglie la richiesta dei familiari della testimone chiave nel processo Ruby e dice no all'archiviazioni. Ora NUOVE INDAGINI. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021), il gip di Milano accoglie la richiesta dei familiari dellachiave nel processoe dice no all'archiviazioni. Ora

BeppeBo1961 : Ruby: gip, nuove indagini sulla morte di Imane Fadil - Lombardia - - Adriano48R : RT @Virus1979C: Morte di Imane Fadil, il gip: 'No all'archiviazione, servono nuove indagini'. - scandura : RT @repubblica: Morte di Imane Fadil, il gip: 'No all'archiviazione, servono nuove indagini' - DaustoC : RT @_DAGOSPIA_: IMANE FADIL, IL GIP DI MILANO ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA FAMIGLIA: SERVONO NUOVE INDAGINI - clikservernet : Imane Fadil, il gip non archivia l’indagine sulla morte della modella marocchina teste nei processi Ruby. Le motiva… -