GF Vip, polemiche per la “sfilata” dei personaggi scomparsi: Ruta disperata (Di sabato 2 gennaio 2021) Una serata di frivolezze per la notte di Capodanno viene rudemente rovinata da un intermezzo tutt’altro che delicato. Nella Casa del Grande Fratello Vip si festeggia, tra balli e spettacolini in prima serata, l’ultima notte del 2020, quando Alfonso Signorini riunisce i vipponi, alcuni senza contatti con il mondo esterno da mesi, e fa una carrellata dei famosi venuti a mancare. Una doccia fredda e una brutta sorpresa per i vip, tra cui Maria Teresa Ruta che conosceva personalmente alcune di queste persone. Un siparietto che non è piaciuto a molti fan, trovandolo di cattivo gusto, una spettacolarizzazione della morte, hanno accusato alcuni, che ha sollevato non poche polemiche. GF Vip, la clip con le morti del 2020 Nel pieno della serata di Capodanno, che Italia1 ha festeggiato con il Grande Fratello Vip, un intermezzo ha rovinato l’atmosfera ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Una serata di frivolezze per la notte di Capodanno viene rudemente rovinata da un intermezzo tutt’altro che delicato. Nella Casa del Grande Fratello Vip si festeggia, tra balli e spettacolini in prima serata, l’ultima notte del 2020, quando Alfonso Signorini riunisce i vipponi, alcuni senza contatti con il mondo esterno da mesi, e fa una carrellata dei famosi venuti a mancare. Una doccia fredda e una brutta sorpresa per i vip, tra cui Maria Teresache conosceva personalmente alcune di queste persone. Un siparietto che non è piaciuto a molti fan, trovandolo di cattivo gusto, una spettacolarizzazione della morte, hanno accusato alcuni, che ha sollevato non poche. GF Vip, la clip con le morti del 2020 Nel pieno della serata di Capodanno, che Italia1 ha festeggiato con il Grande Fratello Vip, un intermezzo ha rovinato l’atmosfera ...

MondoTV241 : Polemiche sul GF VIP e sugli aiuti a Dayane Mello #grandefratellovip #DayaneMello - CheDonnait : Continuano le polemiche contro il #GFVIP e i voti dei brasiliani, che non hanno alcuna intenzione di fermarsi.… - Ta2020Veri : RT @Novella_2000: Polemiche sui voti dal Brasile per Dayane: una pagina da 16 milioni di followers lancia un appello e su Twitter parte l'h… - indahgale : RT @Novella_2000: Polemiche sui voti dal Brasile per Dayane: una pagina da 16 milioni di followers lancia un appello e su Twitter parte l'h… - malandrina9 : RT @Novella_2000: Polemiche sui voti dal Brasile per Dayane: una pagina da 16 milioni di followers lancia un appello e su Twitter parte l'h… -