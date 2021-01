DMR Warzone: l’arma distruttiva che sta rovinando Call Of Duty Cold War (Di sabato 2 gennaio 2021) Chi ha giocato di recente a Call Of Duty Warzone, avrà notato sicuramente un incremento di giocatori che utilizzano il DMR 14. Il DMR 14 su Warzone, è un’arma aggiunta al battle royale come parte dell’integrazione di Call of Duty: Black Ops Cold War di Treyarch. Attualmente domina su Warzone. Dominare è un modo troppo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Trovata una Nuke in COD Warzone COD Black Ops Cold War sarà sequel di Black Ops 1 Call Of Duty Warzone: giocatori lamentano il nerf del C4 Apex Legends season 7: quali sono le novità? PS4, Xbox One e PC GTA 6 uscita: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Chi ha giocato di recente aOf, avrà notato sicuramente un incremento di giocatori che utilizzano il DMR 14. Il DMR 14 su, è un’arma aggiunta al battle royale come parte dell’integrazione diof: Black OpsWar di Treyarch. Attualmente domina su. Dominare è un modo troppo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Trovata una Nuke in CODCOD Black OpsWar sarà sequel di Black Ops 1Of: giocatori lamentano il nerf del C4 Apex Legends season 7: quali sono le novità? PS4, Xbox One e PC GTA 6 uscita: ...

webmagazine24 : DMR #Warzone: l'arma distruttiva che sta rovinando Call Of Duty Cold War - nononevero : Dai un'occhiata a ?????? SABATO SERA DI M***A PER COLPA DEL DMR...forse PARTITA PRIVATA A WARZONE - !prime !discord !… - _savior_me : Io che aspetto il nerf del dmr e delle diamatti su warzone - teamdivisionre1 : RT @amantecnologia: COLD WAR / WARZONE ITA: le statistiche del DMR 14 e del MAC-10 in CW sono di fatto rimaste invariate dopo l’ultimo aggi… - magicrit : HOW IS THE DMR ALLOWED IN WARZONE AHHAHAHAHAHAAHHAHAHAA -

