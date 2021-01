Cosa nasconde la Cina sul Covid? L’inchiesta AP (e non solo) (Di sabato 2 gennaio 2021) Mentre il Partito/Stato metteva in scena le immagini del Capodanno a Wuhan, che la narrazione del governo cinese sta provando a trasformare da centro della diffusione della pandemia a simbolo della ripartenza post-Covid, l’Associated Press pubblicava un’esclusiva: la Cina sta impedendo in vari modi le indagini sul nuovo coronavirus che ha provocato la morte di oltre 1,7 milioni di persone. Nel sud della Cina, un’area di grande interesse scientifico (per via della presenza dei pipistrelli che ospitavano la forma più viCina al virus del Covid-19) è stata preclusa alle ricerche. Non solo: mentre le ricerche scientifiche vengono ostacolate dalla chiusura imposta dal Partito comunista di Pechino, funzionari cinesi si occupano di abbinare una propaganda velenosa al marketing (quello delle ... Leggi su formiche (Di sabato 2 gennaio 2021) Mentre il Partito/Stato metteva in scena le immagini del Capodanno a Wuhan, che la narrazione del governo cinese sta provando a trasformare da centro della diffusione della pandemia a simbolo della ripartenza post-, l’Associated Press pubblicava un’esclusiva: lasta impedendo in vari modi le indagini sul nuovo coronavirus che ha provocato la morte di oltre 1,7 milioni di persone. Nel sud della, un’area di grande interesse scientifico (per via della presenza dei pipistrelli che ospitavano la forma più vial virus del-19) è stata preclusa alle ricerche. Non: mentre le ricerche scientifiche vengono ostacolate dalla chiusura imposta dal Partito comunista di Pechino, funzionari cinesi si occupano di abbinare una propaganda velenosa al marketing (quello delle ...

stepadpv : RT @BelpietroTweet: Il 2020 si è chiuso con quasi 75.000 morti di Covid e una caduta del Prodotto interno lordo del 10 per cento a causa de… - alfbar73 : RT @LaVeritaWeb: Il 2020 si è chiuso con quasi 75.000 morti di Covid e una caduta del Prodotto interno lordo del 10 per cento a causa della… - ALisimberti : RT @LaVeritaWeb: Il 2020 si è chiuso con quasi 75.000 morti di Covid e una caduta del Prodotto interno lordo del 10 per cento a causa della… - MurielMuriella : RT @BelpietroTweet: Il 2020 si è chiuso con quasi 75.000 morti di Covid e una caduta del Prodotto interno lordo del 10 per cento a causa de… - RosariaM6 : RT @BelpietroTweet: Il 2020 si è chiuso con quasi 75.000 morti di Covid e una caduta del Prodotto interno lordo del 10 per cento a causa de… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa nasconde Cosa nasconde la guerra sul controllo degli 007? La Verità Ora la colpa è dei nick su questo forum.... OK

Hanno fatto la loro parte, come il governo, le regioni, ecc. Se l'opinione pubblica, forum compresi, avessero battuto sulla dad da settembre almeno nelle superiori come minore dei mali, i trasporti no ...

Colori regionali e riaperture: cosa cambia dopo il 7 gennaio

L’Emilia Romagna ha registrato dati stabili per tutto il mese di dicembre, mantenendo l’indice Rt puntuale sotto l’1. L'euforia per l'inizio di questo 2021 sta già scemando e i buoni propositi per il ...

Hanno fatto la loro parte, come il governo, le regioni, ecc. Se l'opinione pubblica, forum compresi, avessero battuto sulla dad da settembre almeno nelle superiori come minore dei mali, i trasporti no ...L’Emilia Romagna ha registrato dati stabili per tutto il mese di dicembre, mantenendo l’indice Rt puntuale sotto l’1. L'euforia per l'inizio di questo 2021 sta già scemando e i buoni propositi per il ...