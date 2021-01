“Ciao 2020”, sulla tv russa un’ora di show trash in italiano (maccheronico). La trasmissione satirica come una gara canora anni 80 è già un cult (Di sabato 2 gennaio 2021) un’ora si spettacolo per 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. “Ciao 2020” è già un cult in rete. Andato in onda nella tarda serata del 30 dicembre in un late show satirico della tv russa, il programma, interamente pensato e realizzato in italiano è talmente trash e grottesco da risultare irresistibile. Un po’ Drive-In un po’ Sanremo, la gara canora proposta sembra svilupparsi in una ipotetica realtà parallela fatta di lustrini e paillettes. Un perfetto show anni 80, con tanto di pubblico gaudente, capigliature improponibili e canzoni in stile. (qui la versione integrale) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021)si spettacolo per 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. “” è già unin rete. Andato in onda nella tarda serata del 30 dicembre in un latesatirico della tv, il programma, interamente pensato e realizzato inè talmentee grottesco da risultare irresistibile. Un po’ Drive-In un po’ Sanremo, laproposta sembra svilupparsi in una ipotetica realtà parallela fatta di lustrini e paillettes. Un perfetto80, con tanto di pubblico gaudente, capigliature improponibili e canzoni in stile. (qui la versione integrale) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

