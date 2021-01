Cessione Inter, Zhang smentisce tutto: il comunicato | Serie A News (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Inter News - Steven Zhang, Presidente dell'Inter, ha smentito con una nota ufficiale le notizie su una presunta Cessione dei nerazzurri Cessione Inter, Zhang smentisce tutto: il comunicato Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Steven, Presidente dell', ha smentito con una nota ufficiale le notizie su una presuntadei nerazzurri: ilPianeta Milan.

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - FBiasin : 'Steven #Zhang smentisce categoricamente l'ipotesi di cessione dell'#Inter e precisa che si tratta di notizie prive… - DiMarzio : L'#Inter e #Zhang prendono posizione sulle voci di una possibile cessione del club - irrebirra : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… - TonioFrendo : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… -