Cagliari-Napoli | Di Francesco | “Serve continuità | la squadra sta bene Nainggolan e Nandez? Vi dico tutto”

Leggi su mediagol

(Di sabato 2 gennaio 2021) "Laha grande voglia di far, sono contento di come si sono allenati i ragazzi durante la settimana".Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico del, Eusebio Di, alla vigilia della sfida contro il- la prima del 2021 -, in programma domani, domenica 3 gennaio alle 15.00, alla 'Sardegna Arena'.Di seguito, le probabili formazioni."? Il suo arrivo ci dà tanto, è arrivato forse in ritardo ma ora conta soltanto averlo a disposizione. Ovviamente dipenderà dalla sua condizione, che ora non è ottimale ma andrà a crescere. Radja ha caratteristiche sia offensive che difensive, ricordo che l’anno scorso ha fatto anche il mediano basso: non penso sia il suo ruolo ideale, ma fa capire la sua disponibilità. Normale che più vicino è alla porta e ...