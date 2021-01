Alto Calore | la mappa delle sospensioni | disagi in nove comuni in Irpinia

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ca che a causa della rottura di una condotta adduttrice ø 400 a San Potito Ultra, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi deielencati è sospesa. I lavori sono in corso; potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio. LE LOCALITA’ INTERESSATE. Avellino (Serb. Loc. Cesine), Atripalda (Serb. Rurale), San Potito (Serb. Rurale), Cesinali, Aiello Del Sabato, S. Michele Di Serino (Rurale), Contrada, Forino, Montoro (Fraz. Banzano E Bosco). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PadovaCultura : Il #Presepe dall'origine ai nostri giorni: Natività nella stalla Il Bambino è appena nato all'interno della stalla… - Owlshaven : Sono arrivato davvero al punto in cui il momento più alto della giornata è una doccia bollente con il calore dell'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Alto Calore

anteprima24.it

L’Alto Calore Servizi comunica che a causa della rottura della condotta adduttrice di Castelvetere sul Calore l’erogazione idrica in alcuni comuni di Irpinia e Sannio è sospesa. I lavori sono ...Buona notizia: la neve da tanto tempo non era così bella. Dunque la voglia di montagne si fa trepidante. Dal volo sul ghiaccio in Alto Adige alla foresta che ti cura in Trentino, ecco la nostra idea d ...