2021 anno avaro di ponti: le date in rosso da tenere d'occhio per i long weekend (Di sabato 2 gennaio 2021) Un anno particolarmente avaro di ponti e occasioni per programmare un week end lungo: calendario alla mano, il 2021 lascia pochi margini alla speranza di organizzare - Covid permettendo - qualche break all'insegna del relax e della libertà, almeno quella consentita, dalle restrizioni anti pandemia.Archiviato il periodo delle festività natalizie, che fino al 6 gennaio vedono l'Italia quasi sempre soggetta ai divieti da zona rossa (fa eccezione soltanto lunedì 4, colorato in arancione), con il pensiero al vaccino ci si proietta già alle mini vacanze di Pasqua, che cade domenica 4 aprile, con Pasquetta lunedì 5. Con le scuole chiuse dal 1 aprile, si potrebbe accarezzare l'idea per mettere il naso fuori, tra città d'arte, campagna o montagna.Il 25 aprile, però, è domenica e il Primo maggio è sabato: né la festa della ...

